Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde önemli toplantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul'daki salgın seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.