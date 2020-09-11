Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde önemli toplantı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yapıldığını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim" ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul'daki salgın seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.