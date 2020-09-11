11 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde önemli toplantı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde önemli toplantı

, koronavirüsle mücadele kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yapıldığını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2020
ABONE OL
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde önemli toplantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul'daki salgın seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA