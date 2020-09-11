Son dakika: İstanbul'da düğün, konser, yasaklandı mı, iptal mi? Konserler yasak mı?

İstanbul'da düğün, konser, yasaklandı mı, iptal mi? Konserler yasak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında deniz araçlarındaki düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ile açık alanlardaki konser, festival gibi etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini duyurdu. İşte açıklanan kararın detayları...

İSTANBUL'DA DÜĞÜN, KONSER, YASAKLANDI MI, İPTAL Mİ?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi saat 18.00'de Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında olağanüstü toplandı. İstanbul Valiliği toplantı sonrasında alınan yeni kararları açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;