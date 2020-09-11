YÖK son dakikası bekleniyor! Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sağlık Bakanlığı, YÖK'e üniversitlerin açılması konusunda tavsiye kararı iletti. Birçok üniversite uzaktan eğitim kararı alırken, diğer üniversitelerin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Eylül ayına girdiğimiz dönemlerde okulların ne zaman açılacağı sorusunun yanıtı araştıtılıyor. YÖK başkanı Yekta Saraç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." demişti. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...
Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencileri ve velileri okulların açılacağı tarihi merak ediyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Lisans ve önlisans öğrencilerinin gündeminde üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtı yer alıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrilmişti. Salgın sebebiyle lisans ve önlisans öğrencileri uzun süre uzaktan eğitimle dönemlerini tamamlamıştı. Eylül ayına girmemizle birlikte üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU? YÖK 2020-2021 EĞİTİM TAKVİMİNE GÖRE ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
En son Bakanlıktan YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, üniversitelerde güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi.
İşte üniversitelerin açılış tarihine ilişkin yapılan en son açıklamalar…
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin kurumların resmi sitelerini takip edebilirsiniz. Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamalar yer alıyor.
Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.
YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.
Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.
Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.
Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.
ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?
Marmara Üniversitesi, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.
Bursa Teknik Üniversitesi, Senato'da dün alınan kararla yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütecek.
Ankara Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında klinik uygulama veya intörn eğitimi içeren programlarda "karma eğitim (hibrit)", diğer programlarda ise "uzaktan eğitim" yöntemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz döneminde uzaktan eğitimle akademik yıla başlayacak.
Samsun Üniversitesi (SAMÜ), 2020-2021 akademik yılı güz döneminde önlisans ve lisans eğitimi 'uzaktan' öğretim teknikleri kullanılarak, lisansüstü eğitimi ise 'örgün' olarak verme kararı aldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında uygulama içeren programlar ile lisansüstü programlarda "karma eğitim (hibrit)", diğer programlarda ise "uzaktan eğitim" yöntemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.