Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite öğrencileri ve velileri okulların açılacağı tarihi merak ediyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Lisans ve önlisans öğrencilerinin gündeminde üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtı yer alıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrilmişti. Salgın sebebiyle lisans ve önlisans öğrencileri uzun süre uzaktan eğitimle dönemlerini tamamlamıştı. Eylül ayına girmemizle birlikte üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.