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Yerli Kovid-19 aşısı için tarih verildi

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanı , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşı geliştirme çabaları konusunda, "Amacımız 'a kadar Kovid-19'a karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020
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Yerli Kovid-19 aşısı için tarih verildi

Mandal, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının (THO) internet üzerinden düzenlediği, "Tübitak'ın Kovid-19 ve Sonrası için Beraber Yaratmaya Dayalı Yeni Yaklaşımı" başlıklı panelde konuştu.

Kovid-19 konusunda da ellerinde 10 ilaç 8 de aşı geliştirme projesi olduğunu belirten Mandal, bu çalışmalar için 49 kuruluşla iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Aşı projelerinden ikisinin hayvan deneyleri aşamasını geçtiğini, üçünün de bu aşamada olduğunu kaydeden Mandal, "Amacımız 2021 Nisan'a kadar Kovid-19'a karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mandal, Kovid-19 döneminde üniversite ve şirketlerin aşı ve ilaç çalışmaları için ekstra fon mekanizmaları kurduklarını belirterek, "Size ilginç gelebilir ama biz bu kuruluşlara kısıtlı fon sağlasak da aldığımız sonuç çok tatmin edici." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin aşı geliştirilmesi konusunda da uluslararası kurumlar ve ortakları ile çalıştığını aktaran Mandal, "Türkiye sadece aşı araştırmaları için değil, üretim için de önemli bir merkez olabilir." diye konuştu.

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