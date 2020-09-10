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Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıktı. Antalya'da çıkan orman yangını için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekipler müdahaleye başladı.

Manavgat'a bağlı Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisinde ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangında alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

Antalya Manavgatta orman yangını ANTALYA MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

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