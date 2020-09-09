KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı 2020? KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından binlerce öğrenciye sağlanan burs ve yurt imkanı için meraklı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ayının sonlarında alınan başvurular, pandemi nedeniyle ertlenmiş şekilde alınacak. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte açıklama...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber herhangi bir kuruma yerleşen vatandaşlar eğitim süreçlerindeki maddi yardım ve ikamet edebilecekleri yurtlar için her sene belirli tarihler aralığında başvura bulunuyor. Bu noktada binlerce kişinin gözü Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek olan son dakika KYK burs ve yurt başvuru tarihleri açıklamasında.