65 yaş üstüne hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü son dakika haberleri...
Kovid-19 salgınından en çok etkilenen 65 yaş üstü vatandaşlar yüksek risk grubu içerisinde bulunuyor. 65 yaş üstü vatandaşlara belirli illerin valilikleri tarafından kısıtlamalar uygulanıyor. Durum böyle olunca, vatandaşlar hangi illerde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı bulunuyor? İşte detaylar...
Koronavirüs salgını tüm dünya üzerinde etkilerini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde de vaka sayıları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, en yüksek risk grubu içerisinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bazı illerin valilikleri tarafından kısıtlamalar getiriliyor. Peki, 65 yaş sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 65 yaş üstü kısıtlama olan iller hangileri?
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
İzmir, Konya, Ankara gibi birçok illerin valiliklerinden yayımlanan genelgelere göre; 65 yaş üstü vatandaşlara düğün, toplu taşıma, halk pazarları gibi birçok bölgede yer almalarına kısıtlama getirildiği bildirildi…
İZMİR
65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.
KOCAELİ
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda önemli kararlar alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen "Covid-19 İl Değerlendirme Toplantısı"nda Kocaeli genelinde geçerli olmak üzere korona virüs salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararları alındı. Bugün itibari ile geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar 6.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi.65 yaş üstü vatandaşlar, hastaneden taburcu olup evine dönerken, hekime randevusu olan veya hekim raporu almaları durumunda kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılmak için, cenaze nakline refakat etmek için, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek için toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.
İl genelinde kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri yasaklanan 65 yaş üştü vatandaşlar, 1. derece yakını olmayan vatandaşların asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikah, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi toplu etkinlik ve organizasyonlarına katılamayacak.
ÇANKIRI
Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlara, saat 11.00'den sonra pazar yasaklandı
ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 11.00'den sonra 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine girişlerinin yasaklandığını açıkladı.
Çankırı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Ayaz, toplantı sonrası alınan kararları Twitter hesabından açıkladı. Koronavirüs nedeniyle kentte vaka sayıları ile ölüm oranlarında artış yaşandığına dikkat çeken Vali Ayaz, kamu sağlığının korunması amacıyla yeni kararlar aldıklarını belirtti. Vali Ayaz, şunları kaydetti:
"Kendilerini daha iyi koruyabilmemiz için saat 11.00'den sonra 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın pazar yerlerine girişleri yasaklanmıştır. Nikah işlemleri, düğün törenleri öncesinde yapılacak olup, düğün sırasında nikah kıyılmayacaktır. Şehir içinde yer alan piknik alanlarında mangal yakılmasının yasak olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen kurallara uyalım. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ancak yeni kayıpları alacağımız tedbirlerle engelleyebiliriz."
BURSA
65 yaş üstündeki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00- 14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında girişleri yasaklandı. Birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere, mevlit ve dua merasimleri ile toplu organizasyonlara katılmaları da yasaklandı.
KAYSERİ
Toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. Toplu taşıma sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.
SİİRT
65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımları yasaklandı.
ERZİNCAN
Erzincan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbirler alındı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan tedbirlere ilişkin kararlar şöyle açıklandı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan tedbirlere ilişkin kararlar şöyle açıklandı.
"1- İlimiz genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmalarının yasaklanmasına.
2- İlimiz genelinde sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına.
3- Düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yapılmasına.
4- Düğün, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde havai fişek kullanımının yasaklanmasına.
5- İlimiz genelinde korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine.
Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."
OSMANİYE
Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokak düğünlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un insan hareketliliğinin yoğun olduğu zamanlarda ve mekânlarda bulaştığı belirtildi.
KİLİS
Kilis Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklerine katılmalarını yasakladı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şöyle, " Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi, 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına, alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi" ifadesine ver verildi.
GİRESUN
Yurt genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın ardından Giresun'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildi. Buna göre akrabalarının dışında toplu merasimlere katılamayacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar akraba merasimlerine ise en fazla 1 saat katılabilecekler.
Giresun Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali vekili Mehmet Fikret Çavuş Başkanlığında toplanarak 65 yaş ve üstü vatandaşların salgından korunması için yeni kararlar aldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların 18.08.2020 tarihinden itibaren 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşım araçlarını kullanamayacakları belirtilirken istisnai durumların bu kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.
BALIKESİR
Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla ilgili son durumu değerlendirdi.
Toplantıda alınan kararlara göre, düğünlerde yakın temasta bulunabilme riski dolayısıyla bütün düğünlerin süreleri en fazla 3 saat olacak.
Ayrıca, düğünlerde müzik yayını en geç saat 23.00'te sonlandırılacak. Düğün konvoylarında mümkün olduğunca az sayıda araç bulundurulacak, araçların içinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.
65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındaki düğünlere katılamayacak. Bu grupta yer alan kişiler, 16.00-20.00 saatlerinde pazar yerlerine giremeyecek.
BURSA
65 yaş üstündeki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00- 14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında girişleri yasaklandı. Birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere, mevlit ve dua merasimleri ile toplu organizasyonlara katılmaları da yasaklandı.
KAYSERİ
Toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. Toplu taşıma sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.
SİİRT
65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımları yasaklandı.
ERZİNCAN
Erzincan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbirler alındı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan tedbirlere ilişkin kararlar şöyle açıklandı.
"1- İlimiz genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmalarının yasaklanmasına.
2- İlimiz genelinde sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına.
3- Düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yapılmasına.
4- Düğün, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde havai fişek kullanımının yasaklanmasına.
5- İlimiz genelinde korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine.
Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."
OSMANİYE
Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokak düğünlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un insan hareketliliğinin yoğun olduğu zamanlarda ve mekânlarda bulaştığı belirtildi.
Bu kapsamda düğün ve nikâh sahibi vatandaşlara uyarılarda bulunulan açıklamada, "Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması, gündüz sokak ve köy düğünlerinin en fazla 3 saatte sonlandırılması, akşam sokak ve köy düğünlerin ise en fazla 2 saatte sonlandırılması, bu düğünlerde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olmas halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
ŞANLIURFA
06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.
VAN
Düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı.
YALOVA
65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.
ELAZIĞ
Düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Bu gruptaki kişiler pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilecek.
KÜTAHYA
65 yaş ve üstü vatandaşların, belirlenen cadde ve sokaklardaki alanlara, hafta sonları 12.00 -19.00 saatleri, hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı. 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri, bu saatler dışında sokağa çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.