KPSS ön lisans geç başvuru günü! 2020 KPSS ön lisans geç başvuru nasıl yapılır? KPSS ücreti ne kadar?

KPSS ön lisans geç başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmıştı. KPSS'ye başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru alınacak. Ön lisans KPSS oturumuna katılmak isteyen adayların geç başvuru günüde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Adaylar, internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Peki, KPSS ön lisans geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ön lisans geç başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 10-11 EYLÜL

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir. Normal başvuru günlerinde sınav ücreti 80,00 TL olarak belirlenmişti. Buna göre, geç başvuru gününde adaylar 120,00 TL ödeme yapacaklar.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.