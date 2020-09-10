CHP ve HDP’liler MİT şehidini ifşa eden Barış Pehlivan'a destek için ihanette birleşti





PANKART VE DÖVİZLER AÇTILAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, pankart ve dövizler açtı. Davanın tutuksuz sanıklarından Barış Terkoğlu, burada grup adına açıklama yaptı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da açıklamasında sanıklara destek verdi.