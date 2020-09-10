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CHP ve HDP’liler MİT şehidini ifşa eden Barış Pehlivan'a destek için ihanette birleşti

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni ’ın da aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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CHP ve HDP’liler MİT şehidini ifşa eden Barış Pehlivan'a destek için ihanette birleşti

34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapislerine karar verdi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

ve Hülya Kılınç da aynı suçtan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ve Eren Ekinci'nin tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, tutuklu sanıklar Pehlivan, Ağırel ve Kılınç'ın tahliyesine karar verdi.



FİRARİ ERK ACARER'İN DOSYASI AYRILDI

Savunması alınamayan firari sanık Erk Acarer'in dosyası ise ayrıldı. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, aralarında , Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker'in de bulunduğu CHP milletvekilleri, Milletvekili Hüda Kaya, Milletvekili ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sanıklara destek için sıraya girdi.



PANKART VE DÖVİZLER AÇTILAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, pankart ve dövizler açtı. Davanın tutuksuz sanıklarından Barış Terkoğlu, burada grup adına açıklama yaptı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da açıklamasında sanıklara destek verdi.

Son dakika: MİT mensupları ifşa davasında karar verildi SON DAKİKA: MİT MENSUPLARI İFŞA DAVASINDA KARAR VERİLDİ
MİT personelini ifşa eden Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel savunmalarını verdi MİT PERSONELİNİ İFŞA EDEN BARIŞ PEHLİVAN, BARIŞ TERKOĞLU VE MURAT AĞIREL SAVUNMALARINI VERDİ

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