İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Macron'a tokat gibi yanıt
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un küstah söylemlerine sert tepki gösterdi. Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Macron için ''Atanamayan Napolyon'' ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.
İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı:
Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?
Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım?— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 10, 2020
De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu?
Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu?
Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?
MACRON NE DEMİŞTİ?
''Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la'' açıklamasıyla büyük tepki çeken Macron, Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunmuştu.