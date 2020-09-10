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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Macron'a tokat gibi yanıt

İletişim Başkanı , Twitter'dan 'un küstah söylemlerine sert tepki gösterdi. Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Macron için ''Atanamayan Napolyon'' ifadesini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Macron'a tokat gibi yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı:

Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?

MACRON NE DEMİŞTİ?

''Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la'' açıklamasıyla büyük tepki çeken Macron, Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunmuştu.

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