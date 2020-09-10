İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Macron'a tokat gibi yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı:

Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?

Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım?

De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu?

Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu?

Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu? — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 10, 2020