KPSS 2020 Genel Kültür - Genel Yetenek soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi? ÖSYM açıklaması...
KPSS 2020 Genel Kültür - Genel Yetenek soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 6 Eylül tarihinde lisans eğitimi almış adayların girdiği Genel Kültür - Genel Yetenek sınavının cevap anahtarı merak ediliyordu. ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklaması adaylar tarafından merak ediliyordu. Beklenen açıklama bugün geldi. Adaylar KPSS soru ve cevaplarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, KPSS 2020 Genel Kültür - Genel Yetenek soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi? ÖSYM açıklaması...
KPSS 2020 Genel Kültür - Genel Yetenek soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Eylül'de gerçekleştirilen Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının cevap anahtarı merak ediliyordu. Devlet işleri kadrosuna girmek isteyen adaylar soru ve cevaplar üzerinden alacağı puanı hesaplamak istiyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçların açıklanacağı tarihi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Peki, KPSS 2020 Genel Kültür - Genel Yetenek soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi? ÖSYM açıklaması...
KPSS SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız" dedi.
KPSS 2020 LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NEREDE OLACAK?
Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinde sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanacak. Soruların diğer sınavlarda olduğu gibi yüzde 10'luk kısmınınsa herkese açık olarak yayınlanması bekleniyor.
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GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVI SORULARI NASILDI?
KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı soruları için adaylar 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayan sınava katıldılar. Sınav süresi olarak adaylara 130 dakika süre tanındı.
EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI NE KADAR SÜRDÜ?
KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise 6 Eylül 2020 saat 14.45'te başladı. Toplam 100 dakika süren sınav 16.15'te sona erdi.
ADAYLAR AKILDA KALAN SORULARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Sınava katılan adaylar zorlandıkları bazı soruları sınavın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.
Bu sorulardan bazıları ise ise "Kur'an okuyan kız tablosu, kılıç hakkı, Atatürk'ün şerif takma adıyla girdiği savaş, tiftik keçisi, iltizam sistemi ve İstiklal yolu" soruları olmuştu.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.