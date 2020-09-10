KPSS 2020 Genel Kültür - Genel Yetenek soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Eylül'de gerçekleştirilen Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının cevap anahtarı merak ediliyordu. Devlet işleri kadrosuna girmek isteyen adaylar soru ve cevaplar üzerinden alacağı puanı hesaplamak istiyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçların açıklanacağı tarihi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Peki, KPSS 2020 Genel Kültür - Genel Yetenek soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi? ÖSYM açıklaması...

KPSS SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız" dedi.