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İHA'dan ilk kez atıldı! Teber güdüm kitli mühimmatı tam isabet vurdu

Cumhurbaşkanlığı Başkanı Prof. Dr. , Roketsan’ın ürettiği ’in ’dan atışının başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020
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İHA'dan ilk kez atıldı! Teber güdüm kitli mühimmatı tam isabet vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından (İHA) atıldığını bildirdi.

Demir, test atışının görüntüsünün yer aldığı Twitter paylaşımında, "Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı. ROKETSAN'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

İHAdan ilk kez atıldı! Teber güdüm kitli mühimmatı tam isabet vurdu İHA'DAN İLK KEZ ATILDI! TEBER GÜDÜM KİTLİ MÜHİMMATI TAM İSABET VURDU

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