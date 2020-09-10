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Adana'da "Belediye Meclisi" fena karıştı! MHP’li Belediye Başkanı darbedildi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde arsa satışıyla ilgili gündem maddesinin oylanması sonrası çıktı. Kavgada 'li Başkanı Gökçe, darbedildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Adana'da Belediye Meclisi fena karıştı! MHP’li Belediye Başkanı darbedildi

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 3'üncü oturumu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı başkanlığında gerçekleştirildi. Arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylandı. Başkan Zeydan Karalar, oyları sayıp, "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir" açıklaması yaptı.

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Meclis Grup Başkanvekili ve meclis üyesi , katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin geçirildiği yönünde itirazda bulundu, oylamanın yeniden yapılmasını istedi.

Ancak Başkan Zeydan Karalar, elde görüntülerin mevcut olduğunu ve kararın oy çokluğuyla alındığını vurguladı.

YUMRUKLU KAVGA

Bu sırada AK Parti grubunda karara itiraz eden Ozan Gülaçtı'ya destek veren partilisi Vedat Gündoğan ile Karataş Meclis Üyesi 'li arasında tartışma çıktı.

Bulunduğu yerden kalkan Sedat Gül, Ozan Gülaçtı'ya saldırmaya çalıştı.

Çıkan arbedede Başkanı Gökçe darbedildi. Gökçe, Cumhur İttifakı partilileri tarafından belediyeye yakın bir özel hastaneye götürüldü.

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