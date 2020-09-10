Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ilk etkinlik 12 Eylül'de! Başkan Erdoğan da katılacak...

Yassıada "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"na dönüştürüldükten sonra ilk kez önemli bir programa ev sahipliği yapacak. Türkiye'deki darbeler ile darbe yargılamalarının tartışılacağı "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenlenecek. Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında yenilenerek "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adıyla halka açılmıştı. Adadaki ilk program ise yine Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan 12 Eylül darbesinin 40. yıl dönümünde düzenlenecek. Adalet Bakanlığı'nca "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenlenecek.







DARBE VE DARBE YARGILAMALARI

Açılış konuşmalarını takiben program iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, sempozyumun birinci oturumunda, "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumunda ise "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" konuları ele alınacak. Alanında uzman akademisyenler tarafından konular ele alınıp tartışılacak.



DEVLETİN ZİRVESİ KATILIYOR

Sempozyumun açılışına, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile milletvekilleri, yüksek yargı temsilcileri, akademisyenler ve STK temsilcileri katılacak. Darbe yargılamalarıyla hukuk cinayetlerinin işlendiği adada gerçekleştirilecek tarihi program önemli bir buluşma olacak. Bu programla ada 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak yeni bir döneme başlayacak.







UTANÇ YILLARI

27 Mayıs ihanetinin yargılama merkezi Yassıada'da, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin zulmüne uğrayan Demokrat Partili 592 siyasetçi, 15 ay boyunca hücrelerde tutuldu. Başta Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes olmak üzere, dönemin bakanları, siyasetçileri ve yöneticileri tecrit edilip aileleriyle dahi görüştürülmedi. Yassıada'daki sözde yargılamanın sonucunda 15 Eylül günü idam kararı açıklanırken, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de, Başbakan Adnan Menderes ise 17 Eylül'de idam edildi.



ESARETTEN ÖZGÜRLÜĞE

Kamuoyunda "yaslıada" olarak bilinen Yassıada'yı dönüştürme çalışmaları 5 yıl önce başlamıştı. 27 Mayıs darbesinin 60'ıncı yıl dönümünde "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adıyla ve yeni çehresiyle açılan adada, darbecilerin astığı Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları yaşatılıyor. Darbe ve darbecilerin gerçek yüzünü ortaya koyan adadaki Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'nin açık bölümünde, dünyanın demokrasi tecrübesi ve insan hakları tarihinin aktarıldığı sergi alanları bulunuyor. Bu bölümde "özgürlük" sözü bütün dünya dillerinde kabartmalarla yer alıyor.







YARGILAMALAR CANLANDIRILIYOR

Adaya gelenleri, darbe mahkemesinde yargılananların iskelede el konulan bavulları karşılıyor. Adadaki tarihi yapılar müze formuyla yenilenirken en önemlisi, Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı ve idam cezası aldığı spor salonu oldu. Buradaki sanık sandalyeleri, mahkeme heyeti ve sanık avukatlarının yerleri o döneme benzetilerek birebir yapıldı. Aynı zamanda Mahkeme Başkanı Salim Başol, heyet üyeleri, savcıların ve savunma avukatlarının balmumu heykelleri konuldu.



Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip Demokrasi ve Özgürlükler Adası, eski günlerini geride bırakarak toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürüldü. Ada, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında, MHP lideri Bahçeli ve siyasilerin katıldığı törenle Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılmıştı.