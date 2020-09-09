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Son dakika: MİT mensupları ifşa davasında karar verildi

Son dakika haberleri... mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan 'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi. MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında yargılanan Müdürü 'nun bütün suçlardan beraatine karar verildi.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: MİT mensupları ifşa davasında karar verildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Son dakika: MİT mensupları ifşa davasında karar verildi SON DAKİKA: MİT MENSUPLARI İFŞA DAVASINDA KARAR VERİLDİ

KARARLAR AÇIKLANDI

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından dosyanın karara bağlanması için ara verildi.

Aranın ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, sanık Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci'nin tüm suçlardan beraatine karar verdi. Heyet, hakkında beraat kararı verilen Barış Terkoğlu'nun hapiste bir süre tutuklu kaldığı için tazminat talebinde bulunabileceği hatırlatması yaptı ve hakkındaki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına da hükmetti.

Diğer sanıklar Yeni Yaşam Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların üzerilerine atılı suçu birden fazla kişiye karşı tek bir fiille zincirleme olarak işledikleri gerekçesiyle cezayı 5 yıl 7 ay 15'er güne çıkardı. Sanıkların yargılama sürecinde davranışlarını lehlerine takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme heyeti, cezayı 4 yıl 8 ay 7'şer güne indirdi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni sanık Barış Pehlivan ve gazeteci Hülya Kılınç'ı da aynı suçtan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların yargılama sürecindeki davranışları lehlerine indirim sebebi kabul ederek, cezayı 3 yıl 9'ar aya düşürdü.

ERK ACARER'İN DOSYASI AYRILDI

Bütün sanıkların "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan ayrı ayrı beraatine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre ve aldıkları cezayı göz önüne alarak sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliyelerini kararlaştırdı.

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden heyet, savunması alınamayan Birgün Gazetesi yazarı firari sanık Erk Acarer'in dosyasının ayrılmasına karar verdi.

MİT personelini ifşa eden Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel savunmalarını verdi MİT PERSONELİNİ İFŞA EDEN BARIŞ PEHLİVAN, BARIŞ TERKOĞLU VE MURAT AĞIREL SAVUNMALARINI VERDİ
MİT şehidinin ifşa edilmesi skandalında flaş gelişme! ODA TVciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için hesap vakti MİT ŞEHİDİNİN İFŞA EDİLMESİ SKANDALINDA FLAŞ GELİŞME! ODA TV'CİLER BARIŞ PEHLİVAN VE BARIŞ TERKOĞLU İÇİN HESAP VAKTİ
MİT şehidinin ifşa edilmesi skandalında flaş gelişme! ODA TVciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için hesap vakti MİT ŞEHİDİNİN İFŞA EDİLMESİ SKANDALINDA FLAŞ GELİŞME! ODA TV'CİLER BARIŞ PEHLİVAN VE BARIŞ TERKOĞLU İÇİN HESAP VAKTİ
Ağırel ve Acarer MİT şehidini böyle deşifre etmişler AĞIREL VE ACARER MİT ŞEHİDİNİ BÖYLE DEŞİFRE ETMİŞLER

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