Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika... AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavları tamamlandı. 5-9 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yaz okulu sınavlarının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen yaz okulu sınavlarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir önceki online sınavın sonuçları, sınav tamamlandıktan 3 gün sonra erişime açılmıştı. Buna göre, 2020 AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının da en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül tarihinden 3 gün sonra açıklanması bekleniyor.