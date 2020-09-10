Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yaz okulu sınavları 5 - 9 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mezun olabilmek için sınavlara katılan binlerce öğrenci heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
Son dakika... AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavları tamamlandı. 5-9 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yaz okulu sınavlarının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen yaz okulu sınavlarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bir önceki online sınavın sonuçları, sınav tamamlandıktan 3 gün sonra erişime açılmıştı. Buna göre, 2020 AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının da en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül tarihinden 3 gün sonra açıklanması bekleniyor.
AÖF AKADEMİK TAKVİM (2020-2021)
AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:
YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020
Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020
Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020
Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020
AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021