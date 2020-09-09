Son dakika: YÖK Başkanı Yekta Saraç akademik personel alımındaki yeni dönemi duyurdu

YÖK Başkanı Yekta Saraç Akademik kadro alımlarına ilişkin önemli bir son dakika açıklaması yaptı. "Bu sene yükseköğretim tarihimizde akademik kadro kullanımında yeni bir yöntem hayata geçirilecek" diyen Saraç yeni dönemin işleyişine ilişkin kritik bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

1-"Yeni YÖK" olarak yükseköğretimimizde yine bir ilke daha imza atarak akademik kadro kullanımında yeni bir yöntemi hayata geçiriyoruz. Bir proje mantığı içinde kurguladığımız çalışmamızın adı "YÖK-GELECEK PROJESİ"dir. https://t.co/ZLDEBVYOTL — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) September 9, 2020

İşte Yekta Saraç'ın son dakika açıklamaları ve akademik personel alımına ilişkin yeni döneme ilişkin ayrıntılar;

"Bu sene yükseköğretim tarihimizde akademik kadro kullanımında yeni bir yöntem hayata geçirilecektir. Bu yöntem, Yeni YÖK tarafından bir proje mantığı içinde kurgulanmıştır. Projenin adı "YÖK-GELECEK PROJESİ" dir.

Bugün ilk aşamasını paylaştığımız Proje kapsamında, Türkiye'nin öncelikli alanları belirlenmiş ve "adrese teslim" olmamak kaydıyla bu alanlarda doktora eğitimi yapan öğrencilere araştırma görevlisi kadrolarına atanma imkânı tanınmıştır. Genel kadro kullanımı üniversiteler tarafından sürdürülmekte iken bu daha az sayıdaki araştırma görevlisinin atanmasında ülkemizin önceliklerine odaklanılmakta, fakat YÖK tarafından belirlenen şartların dışında şart koşmamak kaydıyla süreçlerin yürütülmesi yine üniversitelere bırakılmaktadır.

KİŞİ İÇİN POZİSYON DEĞİL, ALANLAR İÇİN PERSONEL DÖNEMİ

Ek atama izni verilen öncelikli alanlardan bazıları: "Yapay Zeka, Veri Bilimi, Mikro ve Nanoteknoloji, Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler, Gıda Üretimi, İşleme ve Teknolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Sürdürülebilir Tarım, Zootekni ve Hayvan Besleme, Moleküler Farmakoloji, İlaç Araştırmaları ve Aşı, Biyoteknoloji, Uluslararası Güvenlik ve Terör, Eğitimde Dijitalleşme, İnsan Beyni ve Nörobilim…"vb.

Hiçbir pozisyon/kadro ilanı belirlenmiş kişiler için olmayıp belirlenmiş alanlar içindir. Burada öncelenen "kişiler" değil, "öncelikli alanlar" dır.

ÖNEMLİ DETAY: Öncelikli alanlar kapsamında verilen araştırma görevlisi izinleri, öncelikli alanlar için belli üniversitelerimize verilen "ek" izinlerdir. Üniversitelerimizin genel cari usulde vereceği ilanları kapsamamaktadır. O süreç kendi mecrasında üniversitelerimizce ayrıca yürütülmektedir."