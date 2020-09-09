Son dakika: Ankara'ya yasak gelecek mi? 12-13 Eylül bu hafta sonu Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberi... Ankara'ya yasak gelecek mi? Çin'de dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bayram ve sonrası yapılan düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Vaka sayısının en çok arttığı Ankara'da ise herhangi bir kısıtlamanın olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Ankara'ya yasak gelecek mi? 12-13 Eylül bu hafta sonu Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilenler...

ANKARA'YA YASAK GELECEK Mİ? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde veya en çok vaka artışı olan Ankara'da kısıtlama olacak mı?" sorusuna, "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içindeyiz." yanıtını verdi.

Bu konuda birtakım tedbirlerin alındığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, 60 yaş üstü kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Bununla ilgili Pandemi Kurulu da bir karar aldı, biliyorsunuz ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum konusunda herkesin bir gayret ve çaba içinde olmasını sağlamak olmalı."