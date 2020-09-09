Son dakika: Ankara'ya yasak gelecek mi? 12-13 Eylül bu hafta sonu Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika... Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara'ya yasak gelecek mi? Bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı ek genelgenin yayımlanmasının ardından, vaka sayısının en çok görüldüğü Ankara'da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Ankara'ya yasak gelecek mi? 12-13 Eylül bu hafta sonu Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika haberi... Ankara'ya yasak gelecek mi? Çin'de dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bayram ve sonrası yapılan düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Vaka sayısının en çok arttığı Ankara'da ise herhangi bir kısıtlamanın olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Ankara'ya yasak gelecek mi? 12-13 Eylül bu hafta sonu Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilenler...
ANKARA'YA YASAK GELECEK Mİ? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde veya en çok vaka artışı olan Ankara'da kısıtlama olacak mı?" sorusuna, "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içindeyiz." yanıtını verdi.
Bu konuda birtakım tedbirlerin alındığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, 60 yaş üstü kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Bununla ilgili Pandemi Kurulu da bir karar aldı, biliyorsunuz ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum konusunda herkesin bir gayret ve çaba içinde olmasını sağlamak olmalı."
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 27 MİLYON 761 BİNİ GEÇTİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 27 milyon 761 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 902 bin 306 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 761 bin 547'ye çıkarken, virüs saptanan 19 milyon 845 bin 609 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 7 milyon 13 bin 632 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 514 bin 376 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 194 bin 37 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (4 milyon 374 bin 314), Brezilya (4 milyon 165 bin 124), Rusya (1 milyon 41 bin 7), Peru (696 bin 190), Kolombiya (679 bin 513), Meksika (642 bin 860), Güney Afrika (640 bin 441), İspanya (534 bin 513), Arjantin (500 bin 34), Şili (425 bin 541), İran (391 bin 112), İngiltere (352 bin 560), Fransa (335 bin 524), Bangladeş (329 bin 251), Suudi Arabistan (322 bin 237), Pakistan (299 bin 659), Türkiye (283 bin 270), İtalya (280 bin 153), Irak (269 bin 578) ve Almanya (254 bin 957)."
ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
"Brezilya (127 bin 517), Hindistan (73 bin 953), Meksika (68 bin 484), İngiltere (41 bin 586), İtalya (35 bin 563), Fransa (30 bin 764), Peru (30 bin 123), İspanya (29 bin 594), İran (22 bin 542), Kolombiya (21 bin 817), Rusya (18 bin 135), Güney Afrika (15 bin 86), Şili (11 bin 682), Ekvador (10 bin 627) ve Arjantin (10 bin 405)."
TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 1761 KİŞİYE KOVİD-19 TANISI KONULDU
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 110 bin 565 test yapıldı, 1761 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 52 hasta vefat etti, 1093 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 253 bin 245'e çıktı.
Toplam test sayısı 7 milyon 994 bin 29, vaka sayısı 283 bin 270, vefat sayısı 6 bin 782 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 1159, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bugün 110 binden fazla test yapıldı ve 1761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan, birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.