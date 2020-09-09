Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Mübaşir, zabıt katibi...
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Adalet Bakanlığı, 10 personel alımı yapacağı bekleniyor. Adalet Bakanlığının 2020 yılı personel alım duyurusunu bekleyen adaylar, bir açıklama yapılmasını talep ediyor. Alım şartlarının açıklanmasının ardından başvuru sürecinin başlaması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Mübaşir, zabıt katibi...
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alımlar; Mübaşir, zabıt katibi ve benzeri unvanlarda olacak. Alınacak personel sayının 10 bin civarında olduğu belirtiliyor. Alım şartlarının açıklanmasının ardından başvuru sürecinin başlaması bekleniyor. Peki, Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Mübaşir, zabıt katibi...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Maliye Bakanlığından onay alındıkça personel alımları olacağını açıkladı.
* ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 60 MEMUR ALACAK
(Başvurular 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir.)
* Pedagog Kadroları İçin Yapılan Sözlü Sınav Sonucu: Atanmaya hak kazanan pedagog adaylarının aşağıda belirtilen; a) Mal bildirimi (Ek-1), b) 2 adet biyometrik fotoğrafı, c) Bilgi Formu (Ek-2) ç) Tercih Dilekçesi (Ek-3) belgeleri 10/08/2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin atamaları yapılmayacaktır. Adayların atamaları tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puan sırasına göre yapılacaktır. Tercih ettiği Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne atanamayan adayların ise ataması re'sen yapılacaktır.
* Sözleşmeli Mühendis (50) Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları: Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis (50) pozisyonu için başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar aşağıda ilan edilmiştir. Koronavirüs (COVİD-19) salgınının Ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılacak sözlü sınavının yeri ve tarihi ileri bir tarihte ayrıca ilan edilecektir.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacak.
Sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Başvurular 7 Eylül Pazartesi saat 10.00'da başlayıp, 18 Eylül Cuma saat 17.00 itibarıyla sona erecek.
Başvurular Adli Tıp Kurumunun "www.atk.gov.tr" adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.
İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.
Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin PDF ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekiyor.
Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecek.
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacak.
Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacak.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacak.
ADLİ TIP KURUMU SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacak.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacak.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak. Sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.