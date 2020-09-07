Son dakika: Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından basın karşısına geçen Başkan Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Avrupa ülkelerinin bazıları salgının 2. dalgasıyla uğraşıyor. Türkiye oldukça iyi bir noktada bulunuyor. Mevcut durum ise bizim için kabul edilebilir durumda değil. Vatandaşlarımızdan kurallara sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyoruz. Her ilimizde ilave tedbirler alıyoruz. Kafe ve restoranlar çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak. Kurallara uymayanlara kesilen cezalar tahsil edilecektir.

Şeffaf bir şekilde yürüttüğümüz bu sürecin başarısı vatandaşlarımızın elindedir. Kullanılabilir bir tedavisi bulunamamış bir hastalıkla karşı karşıyayız. Her bireyin kendi tedbirini alması da gerekiyor. Teşhis ve tedavi imkanlarını genişletiyoruz. Sağlık çalışanlarını büyük bir özveri ile çalışıyor. 1 milyon 100 bin sağlık ordumuzun her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum.

Asıl iş vatandaşlarımızda bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne de tedaviler virüsten koruyamaz. Herkesin sağlığı için seferlerlik ruhuyla her vatandaşımızı bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Dünyanın geri kalanında bu salgın tamamen bitmeden bizim gerçek anlamda kendimizi güvende hissedemeyeceğimizi biliyoruz. Ülke ve millet olarak salgından korunma yöntemlerine uymalıyız.

Salgın döneminde hizmetleri aksatmadık. 10 bin yataklı kapasiteli hastaneleri hizmete soktuk. Maskeden koruyucu elbiseye solununm cihazına, ilaçtan dezenfektana kadar yerli üretimden kullanıma soktuk. Vatandaşlarımızın testten ilaca ve yataklı tedaviye kadar ihtiyacını ücretsiz karşıladık. Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize getirdi. Sağlık altyapımızın gücünü bir kez daha test ettik.

Ekonomide teşviklerden, test merkezleri kurmaya kadar üretimin durmaması içi her türlü tedbiri aldık. Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımız için çok sayıda programı hayata geçirdik. Biz Bize Yeteriz'de toplanan parayı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

34 milyar liralık karşılıksız kaynak aktardık. Fesih ve nakdi destek süresini 2 ay daha uzattık. Ağustos sonu ile 2,3 milyon kişi için kısa çalışma ödeneğinin bulunulmaması, normal çalışmalara geçinildiğini gösteriyor. Normal çalışma sürecine geçenler için de sigorta pirim desteğine başladık.

Birçok ülkenin destek paketi açıklamaları kağıt üzerinde kalırken, biz vatandaşımız için her şeyi yaptık. Salgının günden beri ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettik. Yeni dönemde salgın şartlarını da dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1.. sınıf öğrencileriyle başlayarak okullarımızı eğitime açıyoruz. Bu uygulama illere göre değişiklik gösterebilir.

Salgından en çok etkiyi turizm gördü. Ancak aldığımız tedbirler sayesinde 10 milyon turist sayısını geride bıraktık. Yıl sonuna kadar inşallah bu sayıyı da artıracağız.

Lojistik dönemi ile birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönem açıldığını görüyoruz. İş dünyamızı bu fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz.

Sakarya doğal gaz rezervir 1,9 milyar varile eş değer rezervi ile bu yıl dünyada bulunmuş en büyük 2. rezervdir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. Türkiye siyasi, ekonmik ve askeir olarak güçlendikçe karşısına çıkartılan engeller de artıyor. Özellikle 7 yılda bunları gördük. Gezi döneminde ülkemizden 24 saat yayın yapanlar Avrupa ve ABD'deki çok daha fena insanlık olaylarını görmezden geldi. PKK ve DEAŞ'ın ülkemizdeki terör saldırılarını yaşadık. FETÖ'nün siyasi ve askeri darbe girişimlerinde ellerini ovuşturarak bekleyenler vardı. Darbecileri tepelediğimizde ise bunlar militanlara kollarını açtı.

Tüm bunlara rağmen güney sınırlarımızı koruduğumuzda bizlere karşı bir sistem kurdular. Vatanlarını ve geleceklerini kurtarmak için canlarını hiçe sayarak mücadele edenlere terörist muamelesi yapanları gördük. Libya'da darbecileri gizli ve açık olarak destekleyenlerin riyakarlıklarını izledik. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hapsetmeye çalışanların oyununu bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulamadık. Yürüttüğümüz faaliyetlere karşı haksız ve hukuksuz girişimleri esefle izledik. Kıbrıs'ta Türklere karşı yapılanları acı bir tebessümle izledik.

Her türlü uygulamayı hiçe sayanlar güç gösterisi ile netice almaya kalktıklarında karşılarında bambaşka bir Türkiye olduklarını anladılar. Azimimizi perçinliyorlar. Türkiye'yi siyasi, ekonomik ve askeri olarak getirdiğimiz seviye her zeminde hakkımızı korumaya kavuştuk. Ülke ve millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece duruşumuzu sergileyeceğiz.

Çok partili döneme geçtiğimiz 1950'lerden itibaren darbeler ve istikrarsızlıklarla yıllarımızı heba ettik. Ne zaman ayağa kalksak başımıza bir haller geldi. Türkiye'nin ve bizim son 18 yılımız hem demokrasi de hem de ekonomide geleceği kurma mücadelesiyle geçti. Hamd olsun bu mücadeleyi milletimizle birlikte alnımızın akıyla başarıya ulaştırdık. Temel hizmet ve altyapıda seferlerlik başlattık. Eğitimden sağlığa ve birçok alanda katbekat eserler yaptık. Demokrasiyi işler hale getirirken dost ve kardeş ülkelerde de faaliyete geçirdik. Türkiye tüm saldırılara sağme ekonomisini ayakta tutuyorsa, işte bu mücadele sayesinde. Her eser ülkemizi bir adım ileriye taşıdı. En son 178 km'lik Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışını yaptık. Bir tarafta koronavirüs, bir tarafta biz. Farklı yerlerde otoyollar devam ediyor, hastaneler açılıyor ama biz durmayacağız

Detaylar gelecek...