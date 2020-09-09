53 can alan terörist Ercan Bayat kıskıvrak yakalanmıştı! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

KISKIVRAK YAKALANDI

Bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlenen askerler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla da anbean takip etti. Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, yanında 2 çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine Mehmetçik, hemen harekete geçerek, Bayat'ı kıskıvrak yakaladı.