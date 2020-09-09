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53 can alan terörist Ercan Bayat kıskıvrak yakalanmıştı! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

'ın Reyhanlı ilçesinde, 2013'te meydana gelen saldırının sorumlularından 'ın yakalanmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerinin kararlı çalışmasının rol oynadığı ortaya çıktı. Hudut hattında saatlerce pusu atarak gizlenen bölgeyi mini İHA'larla sürekli izleyen Hudut Kartalları, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan teröristi kıskıvrak yakaladı.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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53 can alan terörist Ercan Bayat kıskıvrak yakalanmıştı! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'terörden arananlar listesi'nde 'mavi kategori'de yer alan 'ın yakalanması için Mehmetçik, sabırla hareket etti. Emniyet güçlerinden hudut ihlali yapılacağına dair duyum alınması üzerine 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Yayladağı bölgesindeki önlemlerini artırdı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlenen askerler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla da anbean takip etti. Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, yanında 2 çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine Mehmetçik, hemen harekete geçerek, Bayat'ı kıskıvrak yakaladı.

53 CAN ALMIŞTI

Reyhanlı ilçesinde, 2013'te, 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlusu olan Ercan Bayat, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, yanındaki çocuklar ise gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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