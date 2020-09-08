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Terör örgütü MLKP'ye 7 ilde operasyon

Son dakika haberi...Terör örgütü 'ye yönelik merkezli 7 ilde operasyon yapıldı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan operayonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2020
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Terör örgütü MLKP'ye 7 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte MLKP adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van ve Diyarbakır'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 14'ünü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 9 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

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