Son dakika: Maske takma zorunlu olan iller hangileri? 81 ilde maske takmak zorunlu mu?

Maske takma zorunlu olan iller hangileri? 81 ilde maske takmak zorunlu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Maske takma zorunluluğuna yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. Sosyal medyada gündem olan konu hakkında soruşturmalar sürüyor. Peki, Maske takma zorunlu olan iller hangileri? 81 ilde maske takmak zorunlu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Genelgede yer alan bilgiler ışığında mesken dışında her yerde maske takmak zorunlu hale gelecek.

Maske takma zorunluluğu kuralına uymayan kişilere idari para cezası uygulanacak.