Son dakika: Maske takma zorunlu olan iller hangileri? 81 ilde maske takmak zorunlu mu?
Maske takma zorunlu olan iller hangileri? İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede maske takma zorunluğu hakkında düzenlemeler yer aldı. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Maske takma zorunlu olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 81 ilde maske takmak zorunlu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Maske takma zorunlu olan iller hangileri? 81 ilde maske takmak zorunlu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Maske takma zorunluluğuna yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. Sosyal medyada gündem olan konu hakkında soruşturmalar sürüyor. Peki, Maske takma zorunlu olan iller hangileri? 81 ilde maske takmak zorunlu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ?
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.
Genelgede yer alan bilgiler ışığında mesken dışında her yerde maske takmak zorunlu hale gelecek.
Maske takma zorunluluğu kuralına uymayan kişilere idari para cezası uygulanacak.
TÜM ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU
Buna göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Minibüs-midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Bunların dışında kalan raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş-kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek. Ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha-tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.
MÜZİK YAYININA İZİN VERİLMEYECEK
Ayrıca restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi gibi her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak. Söz konusu müzik yayını yasağı otelleri de kapsıyor.