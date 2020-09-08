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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberi... , covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamanın akabinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, ''Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.'' ifadelerini kullandı.

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