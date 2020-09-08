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Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre 'de operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 725 gram metamfetamin, 62 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2020
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Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Takip sonucu durdurulan araçta 1 kilo 725 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Yine ekiplerce bir depoya gerçekleştirilen operasyonda da 2'si Arnavut uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda 62 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi.

6 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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