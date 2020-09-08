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Türkiye'nin 8 Eylül günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı

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Giriş: 08.09.2020 19:32
Güncelleme:08.09.2020 19:33
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 8 Eylül Salı gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Ağır hasta sayısındaki yükleşir sürerken bugün 110 bin kişiye test yapıldı. Bakan Koca ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." notuyla tedbirlere bir kez daha dikkat çekti.

Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 52 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 782 oldu.

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 761 olarak belirlendi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." notuyla yaptı.

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