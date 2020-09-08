Skandalların merkezi İstanbul Barosu seçime gidiyor! DHKP-C’ye yakın platformdan Durakoğlu’na destek

İstanbul'da 2. Baronun kuruluş aşamasında olduğu şu günlerde, 1. Numaralı baro olarak isimlendirilecek baroda mevcut başkan olan Av. Mehmet Durakoğlu'nun tüm tepkilere rağmen yeniden aday olduğu ortaya çıktı. Durakoğlu'nun seçim çalışması kapsamında diğer baro grupları ile ittifak görüşmeleri yaptığı belirtildi.