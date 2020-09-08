İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ırkçı Yunan sitesine tepki
Türk gazetecileri hedef haline getiren ırkçı Yunan sitesi, bu kez de TRT muhabirlerini işaret etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ırkçı Yunanların faşist sitesini sert bir dille eleştirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT muhabirinin ırkçı Yunan internet sitesi tarafından hedef haline getirilmesini kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz." ifadelerini kullandı.
Altun, geçen hafta Yunanistan'ın Meis Adası'nda görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerini paylaşan ırkçı Yunan haber sitesinin bu kez de TRT Haber muhabirinin bilgilerini yayınlamasına ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz."