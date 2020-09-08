Okullar ne zaman açılacak, açılmayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler 21 Eylül'de okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 21 Eylül'de yüz yüze eğitime sadece 1. sınıflar başlayacak. Öğrenciler diğer sınıfların ne zaman okula gideceğini merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, açılmayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula gidecek? 1. ve 12. sınıflar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILMAYACAK MI? 21 EYLÜL'DE HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 21 Eylül 2020 Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak başlayacak olan okullarda yüz yüze eğitim öğretime ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.