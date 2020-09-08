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Son dakika: Malatya 4 şiddetindeki depremle yine sallandı

Son dakika haberleri... AFAD verilerine göre 'nın Pütürge ilçesinde saat 18:06'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Son dakika: Malatya 4 şiddetindeki depremle yine sallandı

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18:06'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

AFAD DETAYLARI AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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