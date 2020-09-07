Kabine toplantısı kararı: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 21 Eylül'de okullar açılır mı? Uzaktan, yüz yüze...
Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Öğrenciler uzaktan eğitim modelinin ikinci haftasında okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları yakından takip edilmişti. Veli ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 21 Eylül'de okullar açılır mı? Uzaktan, yüz yüze...
2020-2021 okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 21 Eylül'de okullar açılır mı? Sorularının cevapları araştırılan araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler yeni öğretim-eğitim yılınan 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim olarak başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamasına göre, okulların açılış tarihi salgın seyrine göre belirlenecek demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 21 Eylül'de okullar açılır mı? Uzaktan, yüz yüze...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 21 Eylül'de sona ereceği bildirilen uzaktan eğitim sürecinin takvime uygun olarak devam edip etmeyeceği tartışılan konular arasında. Ülkemizde koronavirüs pozitif vaka sayısında yaşanan artış okulların açılmayacağı ve uzaktan eğitimin devam edeceği iddialarını güçlendirirken gözler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin gelen son dakika açıklamalarında…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi...
"Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. Düzenlemeyi gelecek hafta konuşmuş oluruz. Bununla ilgili daha çok, 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak, yani 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz.
Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği ise salgının seyrine göre belli olacak. Belki il bazında veya genel anlamda. Özetle, 1. sınıfların alışması için 2+5 uygulaması olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta netleşmiş olur. 8. ve 12. sınıflarla ilgili ne zaman başlanıp başlanmayacağı da önümüzdeki hafta belli olacak."
BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." demişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçişle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:
"Bilim Kurulu üyelerine sorular yöneltiliyor. Bu soruların cevabı soruluyor. Bizim de tavsiyesine uyduğumuz, kararlar aldığımız, Kuruldan ya da Sağlık Bakanlığından söz ediyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda bunun çok net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı ve o günkü koşullara bağlı olarak bunun, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Böyle bir durumda 3-2 sene önce şunu net olarak söylüyorduk; 'Okullar, şu tarihte açılacak, ara tatil şu dönemde olacak' diyebiliyorduk ama şimdi bunun Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi diğer kurum ve kuruluşlarla paydaşlarla iş birliği içinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Ama prensipler belirlenmeli."
Bu konudaki yaklaşımlarını değerlendiren Selçuk, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz." dedi.
Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii ki bunun için hazırlık yaptık ve tüm altyapıyı oluşturduk. İzliyorsunuz. Salgının seyrine ilişkin rakamlar ve sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak da okulların ne zaman, nasıl, ne şekilde hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak Kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusudur. Şöyle düşünün; 'Kurul ve Sağlık Bakanlığı dese ki, 'Bizim şu andaki tablo budur. Okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur.' Biz okulları elbette açarız. Kesinlikle 'şu olmaz' dese, bizim buna itiraz ederek, 'Biz bunu söylemenize rağmen tam tersini yapıyoruz' deme durumumuz söz konusu değil. Halkımız şunu bilsin; biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riski artan bir karara imza atmayız.
Bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz, ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. Bizim ödevimiz, öğretmenlerin ve çocukların sağlık içerisinde toplumda eğitimini almasıdır. 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak, bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Ricam, sadece resmi kaynaklardan Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde ne yazıyorsa odur.
21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bir değişiklik bununla ilgili yok. Salgının seyriyle ilgili kurul herhafta toplandığı ve değerlendirme söz konusu olduğu için, bunu takip edip buna uygun olarak durumumuzu net olarak dikkate alacağız."
MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak