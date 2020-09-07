2020-2021 okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 21 Eylül'de okullar açılır mı? Sorularının cevapları araştırılan araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler yeni öğretim-eğitim yılınan 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim olarak başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamasına göre, okulların açılış tarihi salgın seyrine göre belirlenecek demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 21 Eylül'de okullar açılır mı? Uzaktan, yüz yüze...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 21 Eylül'de sona ereceği bildirilen uzaktan eğitim sürecinin takvime uygun olarak devam edip etmeyeceği tartışılan konular arasında. Ülkemizde koronavirüs pozitif vaka sayısında yaşanan artış okulların açılmayacağı ve uzaktan eğitimin devam edeceği iddialarını güçlendirirken gözler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin gelen son dakika açıklamalarında…