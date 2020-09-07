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Son dakika | Bitlis'te PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı: Sehi'de dün düzenlenen operasyonda "Turuncu Kategori"deki Özlem Atsak ile "Gri Kategori"deki Rıdvan Eryılmaz etkisiz hale getirildi."

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Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Son dakika | Bitlis'te PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı: Bitlis Sehi Ormanlarında, dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda
Turuncu kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda Gri kategoride yer alan Azad Şoreş kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi.

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