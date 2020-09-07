Son dakika | Bitlis'te PKK'ya ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı: Bitlis Sehi Ormanlarında, dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda

Turuncu kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi.



Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda Gri kategoride yer alan Azad Şoreş kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi.