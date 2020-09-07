Son dakika: İlaç raporları uzatıldı mı? Kronik hastaların sağlık raporları ve reçeteleri uzatıldı mı?

Son dakika... Kronik hastaların sağlık raporları uzatıldı mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde önlemler alınmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri kapsamında alınan kararları açıkladı. Peki, ilaç raporları uzatıldı mı? Kronik hastaların sağlık raporları ve reçeteleri uzatıldı mı? İşte cevaplar...

İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri kapsamında, "Normalleşme Sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi.