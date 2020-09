Kanimasi operasyonunun detayları ortaya çıktı!

SİVİL HASSASİYETİ

Teröristlerin köyün içinde 3 kişilik ikinci bir grupla buluşması da an be an izlenirken, bölgedeki sivillerin zarar görmemesi için teröristlerin takibi sürdürüldü. PKK'lı teröristler saatler 12.55'i gösterdiğinde köyden ayrılıp, kırsala doğru yürümeye başladılar. Teröristlerin sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşması ile Diyarbakır'dan kalkan 2 F-16 uçağı bölgeye ulaştı.

19 Ağustos 13.25 ve 13.45'te F-16'lar iki atışta tam isabetle vurdu ve 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 4'ünün Mervan Derik kod adlı Aytaç Aydemir, Sinan Demhat kod adlı Savaş Temel, Mizgin Zerya kod adlı Ayşe Tuci ve Zana Gevaş kod adlı Yakup Avcı olduğunu tespit etti.