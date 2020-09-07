Kanimasi operasyonunun detayları ortaya çıktı!

MİT teknik takip ve alan istihbarında 18 Ağustos gecesi Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin karşısında, sınırın diğer yanında yer alan Irak'ın Amedi ilçesine bağlı Kanimasi bölgesinde bir grup PKK'lı teröristtin üs bölgemize saldırı hazırlığında olduğunu belirledi.

Gece boyunca sinyal takibi yapılırken, operasyona Kanimasi bölgesinde 29 Mayıs 2016'da teröristlerin üs bölgesine yaptığı saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Mehmet Düzenli' nin adı verildi. 19 Ağustos'ta saatler 06.45'i gösterdiğinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bölge havadan gözetlendi.

Saatler 11.15'i gösterdiğinde silahlı 5 teröristin Kanimasi kasabasının Kani Mezin köyünde sivil yerleşim yerlerine yakın bölgede görüntüsü alındı. PKK'lı grubu tespit eden MİT, TSK'ya bilgi verip Hava operasyonu için koordinatları vereceğini iletirken, teröristler İHA ile adım adım takip edildi.