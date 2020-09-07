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CHP'de koronavirüs alarmı! Yüz yüze yapılacak tüm görüşmeler iptal edildi

'li milletvekili , koronavirüse yakalandığını duyurduktan sonra parti içinde krizi başladı. Hem 'da hem de parti içinde artan korona vakaları sonrası CHP'de parti içinde yeni tedbirler alındı. Görüşmeler video konferans yöntemiyle yapılacak. Hatırlanacağı üzere , programa davet edilen 'ndan test istenmesinden rahatsız olmuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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CHP'de koronavirüs alarmı! Yüz yüze yapılacak tüm görüşmeler iptal edildi

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası partide yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda CHP'de bugünkü Merkez Yürütme Kurulu ve yarınki Parti Meclisi toplantılarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verildi.

PARTİ ÜYELERİNE YAZI GÖNDERİLDİ
CHP'den Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerine gönderilen yazıda, "Ankara'da koronavirüsün aşırı yaygınlaşmış ve salgının ivmelenmiş olması nedeniyle, kapalı mekan toplantılarının zoom üzerinden, video konferans yoluyla yapılması kararı alınmıştır" denildi.

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TEST İSTENMESİ RAHATSIZ ETMİŞTİ
Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi toplantıya katılacak kişilerden koronavirüs testi yapılmaları istenmişti. Katılımcıların sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, CHP'li Özgür Özel'i rahatsız etmişti. Özgür Özel'in Onursal Adıgüzel'in açıklamasında sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.

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