07 Eylül 2020, Pazartesi
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Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Son dakika haberine göre 'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 07.09.2020
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Son dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 31 Ağustos-6 Eylül'de kent genelinde çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda; 18 gram metamfetamin, 48 gram esrar, 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 aparat ile gümrük kaçağı 1230 paket sigara, 173 cep telefonu ve 28 araç lastiği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli, gözaltına alındı.

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