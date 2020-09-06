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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 6 Eylül Pazar

Son dakika haberi... , covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 ile dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 6 Eylül Pazar

Sağlık Bakanı Koca, 6 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 96 bin 842 olurken, bin 578 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 53 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 13 kişi iyileşti.

Son dakika: Bakan Koca 10 ili özellikle uyardı! 6 Eylül koronavirüs verileri açıklandı BAKAN KOCA 10 İLİ ÖZELLİKLE UYARDI! 6 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım.

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