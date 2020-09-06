KPSS 2020 lisans yorumları! KPSS sınavı zor muydu kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür...
KPSS sınavı zor muydu kolay mıydı? Uzun süredir beklenen KPSS 2020 sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonrasında yorumları merak edilmeye başlandı. Genel yetenek-kültür sınavı saat 10:15'te başladı ve 130 dakika sürdü. Adaylar sınavın zor mu kolay mı olduğu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, KPSS sınavı zor muydu kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür...
KPSS sınavı zor muydu kolay mıydı? KPSS sınav yorumları iyi mi, kötü mü? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Eylül'de gerçekleşen genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Genel yetenek ve kültür sınavı ile KPSS serüveni başladı. Adaylar sınav hakkında yapılan yorumları merak ediyor. Peki, KPSS sınavı zor muydu kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür...
İşte bazı yorumlar:
* Türkçe paragraf sorusunun matematik olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam
* Nişanlımı bekliyorum, şu an sınavda. Çok emek verdi, çok çalıştı. Umarım bugün emeklerinin karşılığını alacaksın bi tanem sana inanıyorum, dualarım seninle.
* Türkçe mantık soruları çok saçmaydı #KPSS2020
* İki yıldır dışarıda beklemenin keyfi nereye kadar sürecek bilmiyorum ama sınav hevesi gelene kadar devamke
* Hemşirelik veyahut ona benzer bişey alabilirmiyim hiç fark etmez.
* Dertlerin değil netlerin arttığı bir sınav olsun tüm herkeşlere başarılar.
* Var ya hiç bişi demiyorum sınav hakkında susuyorum...
* Sınavdan bedensel olarak çıktım ama ruhsal olarak çıkabildim mi acaba...
* Şeker paramızı istiyoruz aloo #KPSS2020
* Bu soruları hazırlayanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum!
* #KPSS2020 fazla kasmayın zaten sonuç belli
* Şekersiz sınav mı olur #KPSS2020
* Sınav sorularının daha uzunu yokmuydu hocam.
* Yine bir sınav yine değişmeyen manzaralar #KPSS2020
* Paragraflardan dolayı şekerimizin düşeceğini bilip nasıl koymazsınız?
* Türkçe sorularını okurken zaten bi roman bitirmiş oldum #KPSS2020
* KPSS nin tek kazandırdığı şey bir maske 2 karem 1 silgi ve bir kalem tıraş oldu.
* Beynim yaniyooo #KPSS2020
- KPSS de de "ÇAY" sormassın be
- Hiç çalışmadan girdim Kpss'ye valla çalışan için hiç de zor sınav değil kimse ağlamasın
- Bence ben kpss ye göre gayet kolaydım
-Yine KPSS den çıktım . Çok kolaydı sonuç belli
- Tarih bilgim var sanıyordum. Maşallah hiç yokmuş. Bunu bana hatırlatan kpss ye teşekkürler. Aklım başıma gelir de bilgilerimi tazelerim inşallah
- KPSS'de Stephen King sorusuyla karşılaşmak... Çok şükür mutlu olmak için bugün de sebep bulduk.
- calısmadan kpss girdim 1-2 yanlıs anca cıkar. evet ben o surekli yuksek alan komsu kızıyım
- Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretledigime göre sorun yok kpss bildigimiz gibi
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