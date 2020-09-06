KPSS 2020 lisans yorumları! KPSS sınavı zor muydu kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür...

KPSS sınavı zor muydu kolay mıydı? KPSS sınav yorumları iyi mi, kötü mü? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Eylül'de gerçekleşen genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Genel yetenek ve kültür sınavı ile KPSS serüveni başladı. Adaylar sınav hakkında yapılan yorumları merak ediyor. Peki, KPSS sınavı zor muydu kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür...

İşte bazı yorumlar:

* Türkçe paragraf sorusunun matematik olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam

* Nişanlımı bekliyorum, şu an sınavda. Çok emek verdi, çok çalıştı. Umarım bugün emeklerinin karşılığını alacaksın bi tanem sana inanıyorum, dualarım seninle.

* Türkçe mantık soruları çok saçmaydı #KPSS2020

* İki yıldır dışarıda beklemenin keyfi nereye kadar sürecek bilmiyorum ama sınav hevesi gelene kadar devamke