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KPSS 2020 lisans yorumları! KPSS sınavı zor muydu kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür...

sınavı zor muydu kolay mıydı? Uzun süredir beklenen KPSS 2020 sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonrasında yorumları merak edilmeye başlandı. Genel yetenek-kültür sınavı saat 10:15'te başladı ve 130 dakika sürdü. Adaylar sınavın zor mu kolay mı olduğu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, ? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür...

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Giriş Tarihi: 06.09.2020
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KPSS 2020 lisans yorumları! KPSS sınavı zor muydu kolay mıydı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür...

sınavı zor muydu kolay mıydı? KPSS sınav yorumları iyi mi, kötü mü? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Eylül'de gerçekleşen genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Genel yetenek ve kültür sınavı ile KPSS serüveni başladı. Adaylar sınav hakkında yapılan yorumları merak ediyor. Peki, ? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür...

İşte bazı yorumlar:

* Türkçe paragraf sorusunun matematik olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam

* Nişanlımı bekliyorum, şu an sınavda. Çok emek verdi, çok çalıştı. Umarım bugün emeklerinin karşılığını alacaksın bi tanem sana inanıyorum, dualarım seninle.

* Türkçe mantık soruları çok saçmaydı #

* İki yıldır dışarıda beklemenin keyfi nereye kadar sürecek bilmiyorum ama sınav hevesi gelene kadar devamke

* Hemşirelik veyahut ona benzer bişey alabilirmiyim hiç fark etmez.

* Dertlerin değil netlerin arttığı bir sınav olsun tüm herkeşlere başarılar.

* Var ya hiç bişi demiyorum sınav hakkında susuyorum...

* Sınavdan bedensel olarak çıktım ama ruhsal olarak çıkabildim mi acaba...

* Şeker paramızı istiyoruz aloo #KPSS2020

* Bu soruları hazırlayanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum!

* #KPSS2020 fazla kasmayın zaten sonuç belli

* Şekersiz sınav mı olur #KPSS2020

* Sınav sorularının daha uzunu yokmuydu hocam.

* Yine bir sınav yine değişmeyen manzaralar #KPSS2020

* Paragraflardan dolayı şekerimizin düşeceğini bilip nasıl koymazsınız?

* Türkçe sorularını okurken zaten bi roman bitirmiş oldum #KPSS2020

* KPSS nin tek kazandırdığı şey bir maske 2 karem 1 silgi ve bir kalem tıraş oldu.

* Beynim yaniyooo #KPSS2020

- KPSS de de "ÇAY" sormassın be

- Hiç çalışmadan girdim Kpss'ye valla çalışan için hiç de zor sınav değil kimse ağlamasın

- Bence ben kpss ye göre gayet kolaydım

-Yine KPSS den çıktım . Çok kolaydı sonuç belli

- Tarih bilgim var sanıyordum. Maşallah hiç yokmuş. Bunu bana hatırlatan kpss ye teşekkürler. Aklım başıma gelir de bilgilerimi tazelerim inşallah

- KPSS'de Stephen King sorusuyla karşılaşmak... Çok şükür mutlu olmak için bugün de sebep bulduk.

- calısmadan kpss girdim 1-2 yanlıs anca cıkar. evet ben o surekli yuksek alan komsu kızıyım

- Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretledigime göre sorun yok kpss bildigimiz gibi

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