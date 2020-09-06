06 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'in güneyinde 6,3 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin yaklaşık 120 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Filipinler'de meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Mindanao Adası'nda yer alan Talagutong'un 18 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 120 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Çankırıda 3.7 şiddetinde korkutan deprem ÇANKIRI'DA 3.7 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA