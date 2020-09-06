06 Eylül 2020, Pazar
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Sakarya'daki mevsimlik tarım işçilerinin darp dildiği iddiasında 2 kişi için gözaltı kararı alındı

4 Eylül'de 'da meydana gelen 'mevsimlik tarım işçilerinin darp edilmesi olayında' Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

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Giriş Tarihi: 06.09.2020
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Sakarya'daki mevsimlik tarım işçilerinin darp dildiği iddiasında 2 kişi için gözaltı kararı alındı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

2 KİŞİ İÇİN KARAR ALINDI

Kocaali ilçesi Köyyeri Mahalles'nde 4 Eylül tarihinde mevsimlik tarım işçileri, iddiaya göre işveren ve köylüler ile aralarında çıkan tartışmanın ardından minibüsle şehirden ayrıldı.

Konuya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alınarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı

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VALİ İŞÇİLERLE FINDIK TOPLADI

Çeşitli medya organlarınca olay provoke edilmeye çalışılırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım, Kocaali'nde; Diyarbakır, Batman, Mardin, Adana illerinden gelip fındık hasadı gerçekleştiren mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, onlarla birlikte fındık topladı.

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