Sakarya'daki mevsimlik tarım işçilerinin darp dildiği iddiasında 2 kişi için gözaltı kararı alındı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

2 KİŞİ İÇİN KARAR ALINDI



Kocaali ilçesi Köyyeri Mahalles'nde 4 Eylül tarihinde mevsimlik tarım işçileri, iddiaya göre işveren ve köylüler ile aralarında çıkan tartışmanın ardından minibüsle şehirden ayrıldı.

Konuya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alınarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı

VALİ İŞÇİLERLE FINDIK TOPLADI

Çeşitli medya organlarınca olay provoke edilmeye çalışılırken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım, Kocaali'nde; Diyarbakır, Batman, Mardin, Adana illerinden gelip fındık hasadı gerçekleştiren mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, onlarla birlikte fındık topladı.