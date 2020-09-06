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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 'deki gerilim konuşuldu.

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Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

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Başkan Erdoğan görüşmede, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, AB kurumlarını ve üye ülkeleri Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda adil, tarafsız ve objektif kalmaya ve sorumlu davranmaya davet etti.

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