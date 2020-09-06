Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i pişman eden imza! Tüm dünya konuşuyor

ABD'deki 3 Kasım seçimleri öncesi Başkan Donald Trump'tan yeni bir dış politika hamlesi geldi.

Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını sağlayan Trump, bu kez Sırbistan ile 2008'de tek taraflı ayrılıp bağımsızlık ilan eden Kosova arasındaki kronik krize el atarak bir taşla iki kuş vurdu.

Sırbistan ile Kosova liderlerini Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlayıp 'tarihi' diye nitelenen 'ekonomik normalleşme' anlaşması imzalatan Trump, iki ülkenin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açmasını da sağladı.