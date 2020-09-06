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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i pişman eden imza! Tüm dünya konuşuyor

'de ile arasında imzalanan normalleşme ve anlaşmaları imzalandı. Trump'ın açıklamaları sonrası Sırp 'in jest ve mimikleri tüm dünyanın diline düşte. Vucic'in aciz görünüşü ülkesinde tepki çekti.

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Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i pişman eden imza! Tüm dünya konuşuyor

'deki 3 Kasım seçimleri öncesi Başkan 'tan yeni bir dış politika hamlesi geldi.

Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ile 'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını sağlayan Trump, bu kez ile 2008'de tek taraflı ayrılıp bağımsızlık ilan eden arasındaki kronik krize el atarak bir taşla iki kuş vurdu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i pişman eden imza! Tüm dünya konuşuyor SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ALEKSANDAR VUCİC'İ PİŞMAN EDEN İMZA! TÜM DÜNYA KONUŞUYOR

ile liderlerini 'daki 'te ağırlayıp 'tarihi' diye nitelenen 'ekonomik normalleşme' anlaşması imzalatan Trump, iki ülkenin 'te İsrail Büyükelçiliği açmasını da sağladı.

İmza töreninde konuşan Trump, "Sırbistan, İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak, Kosova da İsrail'i tanıyacak ve diplomatik ilişki kuracak" açıklamasını yaptı. Tam da bu sırada, Sırbistan 'in hareketleri dikkat çekti.

AÇIKLAMA SIRASINDA ŞOK GEÇİRDİ

Vucic, Trump'ın Sırbistan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını açıkladığı an şaşkın bakışlarla sözleşmeyi gözden geçirdi. Sonrasında eliyle başını ovuşturan Vucic'in behsedilen maddeyi okumadığı açıkça hareketlerine yansıdı.

Trump'ın açıklaması sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın hareketleri dikkat çekti.

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