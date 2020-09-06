Bitlis’te 6 terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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İçişleri Süleyman Soylu, Bitlis'te 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"İSTİHBARAT, OPERASYON. TAM BAŞARI"
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğu gitti, azı kaldı. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz. İstihbarat, operasyon. Tam başarı" dedi.