Beyaz Saray'da bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende, Kosova ile Sırbistan ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya varmış ve ortak metne imza atmışlardı.

Trump, anlaşmanın ardından, Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

"CESUR VE TARİHİ BİR ADIM"

Daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Trump, "Sırbistan'ın büyükelçiliğini temmuz ayında Kudüs'e taşıma kararı için tebrikler Sayın Başkan Vucic. Cesur ve tarihi bir adım." ifadelerini kullandı.

TRUMP RİCA ETTİ

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde her iki ülkenin de anlaşmaya ara buluculuk yapan ABD yönetiminin ricasına karşılık, İsrail ile ilişkileri normalleştirme ve geliştirme noktasında karar aldıkları belirtildi.

AKILLARA ECEVİT'İN FOTOĞRAFI GELDİ

Filistin yönetiminin sert bir şekilde kınadığı kararın alındığı toplantınan kameralara yansıyan bir fotoğraf ise, görenleri geçmişe götürdü.

Fotoğrafta, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Başkan Trump'ın masasının önünde küçük bir sandalyeye oturtulması Bülent Ecevit ile Bill Clinton'un tarihi fotoğrafını hatırlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI TRUMP ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER TAM TERSİ GEÇİYOR

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in düştüğü aciz durumu gören milyonların aklına Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la gerçekleştirdiği görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı makamına yakışır bir şekilde Trump'a mukabele ettiği anlar geldi.