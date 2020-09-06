2020 KPSS sınav yorumları! KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? Bu sene KPSS Lisans nasıldı?

KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? Bu sene KPSS Lisans nasıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri için KPSS lisans sınavında ter dökenler için meraklı bekleyiş başladı. Devlet kurumlarına atanabilmek için ter döken adaylar sınavın zor mu kolay mı olduğu yönündeki haberleri yakından takip ediyor. Peki, KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? Bu sene KPSS Lisans nasıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...

İşte bazı yorumlar:

* Türkçe paragraf sorusunun matematik olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam

* Nişanlımı bekliyorum, şu an sınavda. Çok emek verdi, çok çalıştı. Umarım bugün emeklerinin karşılığını alacaksın bi tanem sana inanıyorum, dualarım seninle.

* Türkçe mantık soruları çok saçmaydı #KPSS2020