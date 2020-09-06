2020 KPSS sınav yorumları! KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? Bu sene KPSS Lisans nasıldı?
KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen KPSS sınavının zor mu kolay mı olduğu sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Binlerce adayın girdiği sınav 10:15'te başlamıştı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri olarak gerçekleştirilen sınavın durumu adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? Bu sene KPSS Lisans nasıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...
KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? Bu sene KPSS Lisans nasıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri için KPSS lisans sınavında ter dökenler için meraklı bekleyiş başladı. Devlet kurumlarına atanabilmek için ter döken adaylar sınavın zor mu kolay mı olduğu yönündeki haberleri yakından takip ediyor. Peki, KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? Bu sene KPSS Lisans nasıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...
İşte bazı yorumlar:
* Türkçe paragraf sorusunun matematik olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam
* Nişanlımı bekliyorum, şu an sınavda. Çok emek verdi, çok çalıştı. Umarım bugün emeklerinin karşılığını alacaksın bi tanem sana inanıyorum, dualarım seninle.
* Türkçe mantık soruları çok saçmaydı #KPSS2020
* İki yıldır dışarıda beklemenin keyfi nereye kadar sürecek bilmiyorum ama sınav hevesi gelene kadar devamke
* Hemşirelik veyahut ona benzer bişey alabilirmiyim hiç fark etmez.
* Dertlerin değil netlerin arttığı bir sınav olsun tüm herkeşlere başarılar.
* Var ya hiç bişi demiyorum sınav hakkında susuyorum...
* Sınavdan bedensel olarak çıktım ama ruhsal olarak çıkabildim mi acaba...
* Şeker paramızı istiyoruz aloo #KPSS2020
* Bu soruları hazırlayanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum!
* #KPSS2020 fazla kasmayın zaten sonuç belli
* Şekersiz sınav mı olur #KPSS2020
* Sınav sorularının daha uzunu yokmuydu hocam.
* Yine bir sınav yine değişmeyen manzaralar #KPSS2020
* Paragraflardan dolayı şekerimizin düşeceğini bilip nasıl koymazsınız?
* Türkçe sorularını okurken zaten bi roman bitirmiş oldum #KPSS2020
* KPSS nin tek kazandırdığı şey bir maske 2 karem 1 silgi ve bir kalem tıraş oldu.
* Beynim yaniyooo #KPSS2020
- KPSS de de "ÇAY" sormassın be
- Hiç çalışmadan girdim Kpss'ye valla çalışan için hiç de zor sınav değil kimse ağlamasın
- Bence ben kpss ye göre gayet kolaydım
-Yine KPSS den çıktım . Çok kolaydı sonuç belli
- Tarih bilgim var sanıyordum. Maşallah hiç yokmuş. Bunu bana hatırlatan kpss ye teşekkürler. Aklım başıma gelir de bilgilerimi tazelerim inşallah
- KPSS'de Stephen King sorusuyla karşılaşmak... Çok şükür mutlu olmak için bugün de sebep bulduk.
- calısmadan kpss girdim 1-2 yanlıs anca cıkar. evet ben o surekli yuksek alan komsu kızıyım
- Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretledigime göre sorun yok kpss bildigimiz gibi