KPSS puan hesaplama nasıl, nereden yapılır? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür puan hesaplama yöntemi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen binlerce aday KPSS 2020'de ter döktü. Sınavın ardından adaylar gözlerini artık sonuçların açıklanacağı tarihe dikti. Bu arada KPSS puan hesaplama yolları sorgulanmaya devam ediyor. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl, nereden yapılır? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür puan hesaplama yöntemi nedir? İşte bilgiler...

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87