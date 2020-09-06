MSB’den net mesaj: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



"Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!"