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MSB’den net mesaj: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek

’ndan yapılan son dakika açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakanlık açıklamasında "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek." denildi.

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Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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MSB’den net mesaj: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi.

MSB’den net mesaj: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek MSB'DEN NET MESAJ: HİÇBİR KABADAYILIĞA İZİN VERİLMEYECEK

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!"

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