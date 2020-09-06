MSB’den net mesaj: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakanlık açıklamasında "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek." denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!"