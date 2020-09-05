Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu. Başkan Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.
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DAVETİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.
DAVETİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.
Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.