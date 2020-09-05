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Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Son dakika haberleri... Başkan , Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu. Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.

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Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.

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DAVETİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.

Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.

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