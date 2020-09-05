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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: İki kadın suçüstü yakalandı

'nın Polatlı ilçesinde Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başarılı bir operasyonuna imza attılar. Operasyonda iki kadın suçüstü yakalanıp ve adli makamlarca tutukladı.

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Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: İki kadın suçüstü yakalandı

Operasyona ilişkin Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, imalat ve ticareti ile mücadele, tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de azami derecede hassasiyetle devam etmektedir. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde uyuşturucu madde satan T.B ve N.T. isimli kadınlar 3 Ağustos 2020 günü yapılan operasyonla uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanmış ve ikametlerinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Şüpheli T.B. ve N.T isimli kadınlar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Madde kullanımı; sadece kullanan kişiyi etkilemekle kalmayan, aile, çevre ve tüm toplumu etkileyen en önemli ve önlenebilir halk sağlığı sorunlardandır. Bu çerçevede maddenin arzını sağlayan şahısların tespit edilmesi, bu faaliyetlerinin önüne geçilmesi büyük önem arz etmektedir. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz olarak uyuşturucu ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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