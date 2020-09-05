Bursluluk sınavında kalem silgi verilecek mi? 2020 bursluluk sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan bursluluk sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrencilerin herhangi bir aksilik yaşamaması için haberimizde sınav detaylarını derledik. Peki, 2020 İOKBS bursluluk sınavı için gerekli belgeler neler? Bursluluk sınavında kalem silgi verilecek mi? İşte bursluluk sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...
Bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 yılına ilişkin bursluluk sınavı 5 Eylül Cumartesi saat 10.00'da başlayacak. Bursluluk sınavına katılacak öğrenciler, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise yayınladığı duyuru ile öğrencilere, dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Peki, 2020 bursluluk sınavı için gerekli belgeler neler? Bursluluk sınavında kalem silgi verilecek mi? İşte İOKBS bursluluk sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...
BURSLULUK SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
2020 İOKBS bursluluk sınavında kalem silgi verilmeyecek. Öğrencilerin sınava girerken kalem ve silgilerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
BURSLULUK SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.
Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus cüzdanları alınan öğrenciler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.
Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır.Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesindeki fotoğrafıyla karşılaştırılarak sınava alınacaktır.
Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır.
Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.
Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah, yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.
Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını kurşun kalemle atacaktır.
Her testin cevapları, cevap kâğıdında o test için ayrılmış bölüme işaretlenir. Cevap kâğıdı üzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod alanlarında karalama ve işaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kâğıdında doğru alana ve kuralına uygun olarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci sorumludur.